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TRT Haber 20.07.2023 23:07

Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmelerde, bugün Stockholm’deki Irak Büyükelçiliği’nin önünde Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen saldırı çerçevesinde, Avrupa’da her geçen gün artmakta olan İslam karşıtlığı ve nefret suçlarına ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı’nın harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alındı.

Türkiye, Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği'nin basılmasını kınadı
Türkiye, Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği'nin basılmasını kınadı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, bugün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı.

Bunun üzerine Bağdat yönetimi, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.

Irak asıllı Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camii önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.

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Hakan Fidan Irak Mısır Suudi Arabistan
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