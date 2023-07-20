Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmelerde, bugün Stockholm’deki Irak Büyükelçiliği’nin önünde Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen saldırı çerçevesinde, Avrupa’da her geçen gün artmakta olan İslam karşıtlığı ve nefret suçlarına ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı’nın harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alındı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, bugün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı.

Bunun üzerine Bağdat yönetimi, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.

Irak asıllı Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camii önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.