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TRT Haber 19.10.2024 11:43

"Yerinde Dönüşüm"e 250 binin üzerinde başvuru yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, afetlerden etkilenen 18 ildeki devam eden "Yerinde Dönüşüm" desteğine e-Devlet üzerinden bugüne kadar 255 bin aktif başvuru alındı.

"Yerinde Dönüşüm"e 250 binin üzerinde başvuru yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afetlerden etkilenen 18 ilde "Yerinde Dönüşüm" desteğiyle vatandaşların yeni ev ve iş yerlerine kavuşmasını sağlıyor.

18 ilde "Yerinde Dönüşüm" desteği

Başvuruları devam eden Yerinde Dönüşüm desteği için e-Devlet üzerinden bugüne kadar 255 bin aktif başvuru alındı ve "Yerinde Dönüşüm ofislerinde 125 bin afetzede ile yüz yüze görüşme yapıldı. Afetzedelere 11 milyar lira destek sağlandı. Bu destekle 45 bin konut ve iş yerinin (bağımsız bölümün) inşası başladı. 20 bin bağımsız bölüm tamamlanmak üzere, 25 bin bağımsız bölüme daha destek verilecek.

Yerinde Dönüşüm ile evini ve iş yerini yenileyenler için vergi ve harçlardan muafiyetler de sunuluyor. Evini yeniden yaptıranlar da ruhsat tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapıp bu desteği alabiliyor.

Yerinde Dönüşümle ne kadar destek sağlanıyor?

Deprem bölgesindeki konutlara 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İş yerlerine ise 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi ve yine 40 bin lira proje desteği veriliyor.

Ahırlı konutlar için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi ve 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İlk konut ve iş yeri için Yerinde Dönüşüm desteklerinden faydalanan vatandaşlar iki ve üçüncü konut/iş yeri için de 40 bin lira proje desteği ve kredi imkanından faydalanabiliyor.

Ödemeler tamamlanma aşamasına göre yapılıyor

Yerinde dönüşüm ödemeleri ise şöyle yapılıyor:

Yapı ruhsatı alındığında, konutlar için hibe ve kredi desteğinin ilk ödemesi 190 bin lira, iş yerleri için 120 bin lira olarak ödeniyor.Su basman seviyesine gelindiğinde, konutlar için 450 bin lira, iş yerleri için 240 bin lira veriliyor.Kaba inşaat bitirildiğinde, konutlar için 450 bin lira, iş yerleri için 240 bin lira ödeniyor. İskan alındıktan sonra ise konutlar için 450 bin lira, iş yerleri için 240 bin lira veriliyor.

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