'Yenidoğan çetesi' sanıklarından İlker Gönen cezaevinde intihar etti

Antalya'nın merkez Döşemealtı ilçesindeki kapalı cezaevinde tek kişilik hücrede tutulan "Yenidoğan çetesi" sanıklarından İlker Gönen, sabah saatlerinde intihar notu bırakarak yaşamına son verdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünde İlker Gönen'in örgütün sevk ve idaresini yapan sanıklardan olduğu belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Operasyon

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 16 şüpheli tespit edilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında İlker Gönen'in de yer aldığı 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin bulunduğu 14 şüpheliyi yakalamıştı.