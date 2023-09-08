Hafif Sağanak Yağışlı 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.09.2023 15:15

Yeniden Refah Partisi yerel seçimler için yol haritasını açıkladı

Yeniden Refah Partisi, büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede kendi logo ve adaylarıyla seçime girecek.

Yeniden Refah Partisi yerel seçimler için yol haritasını açıkladı
[Fotograf: AA]

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında milli görüş hareketinin yerel yönetimlerinde, ileri bir demokrasi ve medeniyet tasavvurunun belediye uygulamalarında görüldüğünü belirtti.

Milli görüş hareketinin 1994'te yönetimini devraldıkları belediyelerde insan, yaşam ve mekan uyumunu merkeze alan bir anlayışla halka yakın ve çalışkan belediyecilik anlayışı gösterdiğine işaret eden Zor, parti olarak 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere bu motivasyonla hazırlandıklarını vurguladı.

Zor, "Bütün teşkilatlarımız seçime hazırdır. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla il teşkilatlarına seçimle ilgili genelge gönderdiklerini belirten Zor, 30 yaş altı gençlerin yanı sıra engelli, deprem ve sel mağdurları ile şehit yakını ve gazilerden aday adaylığı başvuru ücreti almayacaklarını kaydetti.

ETİKETLER
Yerel Yönetimler
Sıradaki Haber
İran ile Irak arasında yeni demiryolu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:58
Köpek balıkları arasında sonbahar temizliği
15:52
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
15:49
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
15:34
Kahramanmaraş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
15:30
Gençler ve aileler sabah namazında buluşacak
15:31
Türkiye'de son 8 yılda yaklaşık 137 bin kişi sigarayı bıraktı
İngiltere Kralı 3. Charles'ın tahta çıkışının birinci yıldönümü için hazırlıklar devam ediyor
İngiltere Kralı 3. Charles'ın tahta çıkışının birinci yıldönümü için hazırlıklar devam ediyor
FOTO FOKUS
Köpek balıkları arasında sonbahar temizliği
Köpek balıkları arasında sonbahar temizliği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ