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TRT Haber 08.09.2023 13:39

Saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek tünel kazma girişimi engellendi" denildi. 

ETİKETLER
PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele Barış Pınarı Harekatı
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