Bakan Fidan, bu hafta 5 önemli görüşme gerçekleştirdi

Ankara bu hafta 5 kritik görüşmeye ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak, Ukrayna, Rusya ve İran ziyaretlerinin ardından haftaya, salı günü Yunanistan görüşmesi ile başladı.

Haftanın ilk konuğu Yunanistan Dışişleri Bakanıydı

Göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile pozitif gündemin devamında hemfikir kalındı.

Fidan, "Yunanistan ile ilişkilerimizde yeni ve olumlu döneme girmiş bulunuyoruz. Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk" dedi.

Stoltenberg'le telefon görüşmesi

Bakan Fidan, aynı gün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştridi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler, İstaç'in NATO üyeliği ve tahıl koridoru ele alındı.

AB ile ilişkiler ele alındı

Çarşamba günü Dışişleri Bakanı'nın gündemi Avrupa Birliği idi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüşen Fidan, Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile de ikili ilişkileri değerlendirdi.

Cezayirli Bakan geniş bir heyetle Ankara'ya geldi

Perşembe günü ise Ankara bu kez Afrika'dan bir konuğu ağırladı. Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüşmenin adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu.

Attaf, Ankara'ya 12 bakanlıktan oluşan geniş bir heyetle geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiğinin yeni haftada yeni konuklarla sürmesi bekleniyor.