YSK Başkanı Sadi Güven dahil 6 üyenin görev süresi doldu. Boşalan 6 üyelik için Yargıtay ve Danıştay'da seçimler yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nda yeni üyeler ilk kez toplanacak, ilk toplantıda seçim yapılacak.

Başkanlık koltuğuna oturacak isim de bugün belli olacak.

Üyelik seçimleri tamamlandı

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimlerde Ahmet Yener ile Mahmut Akgün, YSK üyeliğine getirildi. 16 Ocak'ta başlayan seçimlerin beşinci turunda ise YSK üyesi seçilen üçüncü isim Orhan Usta oldu.

Danıştay Büyük Genel Kurulunca tamamlanan seçimlerde de Ali Ürker, Battal Öğüt ve Ekrem Özübek yeterli oyu alarak YSK üyeliğine getirildi.

Yeni YSK Başkanı bugün seçilecek

Yeni üyeler bugün göreve başlayacak. Kurul, 11 üyenin tamamıyla ilk toplantısını yapacak.

Salt çoğunluk ve gizli oyla yapılacak seçimin sonucunda 11 üyeden biri Yüksek Seçim Kurulu başkanı olacak.

Seçimin ardından devir teslim töreni düzenlenecek.

Kaynak: TRT Haber, AA