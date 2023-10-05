Yeni bir kara harekatı olacak mı?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Tahıl koridoru ile yeni görüşme sürecinin başlayacağı” iddiasına yönelik soru üzerine, Türkiye’nin söz konusu girişimin dörtlü olarak devam etmesi konusundaki görüşünde bir değişiklik olmadığını, diğer alternatiflerin masada bulunmadığını aktardı.

"Türkiye'nin meşru müdaafa açıklaması"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın terörle mücadele konusundaki açıklamaları hatırlatılarak, uzak durması tavsiye edilen "üçüncü taraflar" ifadesiyle kimin kastedildiğinin sorulması üzerine kaynaklar, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurlarını etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Türkiye'nin operasyon yapması en doğal hakkıdır." vurgusunu yaptı.

"PKK/YPG aynı terör örgütüdür"

Bakanlık kaynakları, "Daha önce gereken yer ve zamanlarda gerekli operasyonlar yapıldı, şu anda yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. PKK/YPG aynı terör örgütüdür, nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler meşru hedefimiz olduğunu her zaman söylüyoruz. Başta dost ve müttefik ülkeler olmak üzere diğer ülkelerin bu teröristlerin yakınlarında bulunmamaları gerektiğini her zaman ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu uyarının yeni bir uyarı olup olmadığının sorulması üzerine kaynaklar, “Bu bir hatırlatmadır. Kim üzerine alınıyorsa gerekli tedbirleri almak onların kendi tercihidir” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndaki “güvenlik toplantısı”

"Yeni bir sınır ötesi kara haretakı olur mu?" sorusu üzerine kaynaklar, askeri yöntemlerle hedeflerin ele geçirilmesinde birçok hareket tarzının olduğuna dikkati çekti. Hangi hareket tarzının uygulanacağının belirlenmesinde çok sayıda faktörün etkili olduğunu belirten kaynaklar, tek hedeflerinin Türkiye'ye ve millete tehdit oluşturan terör örgütlerini yok etmek olduğunu, tek seçeneğin kara harekatı olmadığını dile getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nda dün İçişleri, Dışişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanının da katılımıyla gerçekleştirilen “güvenlik toplantısı”nın içeriğine yönelik soruya kaynaklar, “Toplantı genel bir güvenlik değerlendirmesi ve istişare toplantısıydı” karşılığını verdi.

En son terör saldırısı dahil güvenlik konusundaki durum ve yapılacaklara ilişkin genel bir istişarenin yapıldığını aktaran kaynaklar, ihtiyaç olduğu zamanlarda bu tür toplantıların devam edebileceğini bildirdi.

Ankara'daki terör saldırısı

Ankara’daki saldırı girişiminde bulunan teröristlerin “paramatorla yurda girdikleri” iddiasının sorulması üzerine kaynaklar, yapılan araştırma sonrasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin PKK/YPG üyesi olduğunun kesinleştiğini hatırlattı. Kaynaklar, teröristlerin yurda nasıl girdiğine yönelik araştırmanın ilgili birimlerce devam ettiğini aktardı.

Hava harekatlarında terör örgütünün finansal kaynağı olan noktaların vurulup vurulmadığına yönelik soru üzerine kaynaklar, bugüne kadar terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında terör örgütünü besleyen her türlü unsurun meşru hedef olarak alındığını, bundan sonra da alınmaya devam edeceğini vurguladı.