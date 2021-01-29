Kahramanmaraş 5'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, Muhsin Yazıcıoğlu´nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Mavuş Ocak ile partililer de katıldı.

Davada savcı mütalaasını açıkladı.

Buna göre, "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu'nun 2 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların esasa ilişkin savunma yapmaları talebini göz önünde bulundurarak, duruşmayı 15 Şubat 2021 tarihine erteledi.

