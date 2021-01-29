Bakanlıktan yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce Ankara Özel Bakım Merkezi'nde kalan ve merkezde görevli toplam 321 kişinin aşılarının Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bakım merkezlerimizdeki koronavirüs aşılamaları devam ediyor. İstanbul’daki Çamlıca Özel Bakım Merkezi'mizde kalan büyüklerimiz ile bakım merkezinde görevli personelimizin koronavirüs aşıları da yapıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri toplam 236 kişinin aşılarını başarılı şekilde gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.