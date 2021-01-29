Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul etti
[Fotoğraf: Twitter/@RTEdijital]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabulü başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i Vahdettin Köşkü'nde saat 14.40'da başlayan kabulü, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu İran
Son Haberler
- 16:26
- 16:12
- 16:14
- 16:12
- 16:25
Sıradaki Haber
Özel Kuvvetler'in kahramanları bulutların üzerinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz