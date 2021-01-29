Komandolar, yurtta kara kışın en ağır geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor.

Mehmetçik, eğitimlerine de zorlu koşullarda devam ediyor.

Hava sıcaklığı kaç derece olursa olsun komandolar sıcaklığa uygun barınaklar inşa ederek görevlerini yerine getirebiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların kar altında zorlu eğitiminden fotoğraf paylaştı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına bağlı Mehmetçik, kardan yaptıkları "iglo" evlerde kalarak 'Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi'ni başarıyla gerçekleştirdi.

Kahramanlığıyla korkaklığı ezen, zaferini mertlikle yoğuran Komandolarımız zorlu eğitimlerine devam ediyor.



Hakkâri’de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli Komandolarımız, “Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi”ni başarıyla gerçekleştirdi. #MSB #TSK pic.twitter.com/LrfBLtKMoR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2021

İglo ev nedir?

İglo evler içeride yakılan mumlar sayesinde hava sıcaklığının artırıldığı kubbeli kar evlerine deniyor. İgloların 60 santimetre kalınlığındaki duvarları ve sıkıştırılmış kardan oluşuyur. Bu kalınlık Mehmetçiğe koruma sağlıyor.