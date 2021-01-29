Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K.'nin, işlemlerinin ardından 31 Ocak'ta adliyeye sevk edileceği öğrenildi.