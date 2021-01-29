Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
HDP Esenyurt ilçe eş başkanlarının gözaltı süresi uzatıldı
HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerini asanların yakalanmasına yönelik operasyonun ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 2 gün ek gözaltı süresi alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K.'nin, işlemlerinin ardından 31 Ocak'ta adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Etiketler: HDP Terör Örgütü Terörle Mücadele
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