Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan terör örgütü PKK üyesi Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut birlikleri tarafından yakalanarak, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi.

Şüphelinin, daha önce terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklıktan yargılandığı belirtildi.