Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 11:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK üyesi sınırda yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Edirne’de yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmek isteyen terör örgütü PKK üyesi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan terör örgütü PKK üyesi Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut birlikleri tarafından yakalanarak, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi.
Şüphelinin, daha önce terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklıktan yargılandığı belirtildi.
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişi Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2021
Daha önce terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklıktan yargılandığı belirlenen şahıs İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi. pic.twitter.com/2kx2pp5z1S
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 11:38
- 11:31
- 11:52
- 11:27
- 11:17
Sıradaki Haber
Çin'e bor taşıyan tren yola çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz