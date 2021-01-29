Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var"

"Bilim Kurulunun açıklamaları benim için önem arz ediyor. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum. pic.twitter.com/4FXNIC0UuN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 29, 2021

"Esnafımızı yalnız bırakamayız"

"Gerek okullarla alakalı, gerek restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Bu konuda şu anda lokantalarımızı vs. biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerek okullarla alakalı, gerek restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz. pic.twitter.com/KPVGQ7JepW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 29, 2021

"Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz"

"Bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnaflarımızın gerek sebzede gerek meyvede hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki bir 1 ay içinde biz bu işi çok daha kontrollü yürüteceğiz. Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Esnaflarımıza sesleniyorum. Eğer bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir."

[Gıdada fahiş fiyat artışı]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki bir 1 ay içinde biz bu işi çok daha kontrollü yürüteceğiz. Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Esnaflarımıza sesleniyorum, bu süreci böyle devam ettirecek olursanız ağır cezalar sizleri bulabilir. pic.twitter.com/d6D90uH8Gj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 29, 2021

Elon Musk görüşmesi

"Elon Musk ile bir ziyaretimiz olmuştu. Bizim uzayla ilgili yaptığımız çalışmalarda onlarla müşterek bi çalışma yaptık. Türksat 5'e hazırlanıyoruz. Müşterek neler yapabiliriz bu konuda ben de bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile sürekli irtibat halinde olacaklar."

[Elon Musk ile görüşme]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek neler yapabiliriz bu konuda ben de bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile sürekli irtibat halinde olacaklar. https://t.co/ZShmO5XJE7 pic.twitter.com/dc8TjVB96G — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 29, 2021

Hayvan Hakları Yasası

"Hayvan Hakları Yasası takvime göre her an Meclis'e gelebilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zarif ile görüşecek

Cuma namazının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul edecek.