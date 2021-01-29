Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 14:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Özel Kuvvetler'in kahramanları bulutların üzerinde
TSK, Özel Kuvvetler personelinin, paraşütle atlayışları ve akrobasi şovlarından nefes kesen görüntüleri paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı personelin, paraşütle atlama ve akrobasi şovu görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.
Paylaşımda, "Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de bulutların üzerinde izleyelim..." notuna yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
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