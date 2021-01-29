Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı personelin, paraşütle atlama ve akrobasi şovu görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Paylaşımda, "Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de bulutların üzerinde izleyelim..." notuna yer verildi.