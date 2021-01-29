Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 15:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na "militan" ifadeleri için suç duyurusu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlar için "militan" ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, partisinin grup toplantısında vali ve kaymakamlara yönelik "militan" ifadesi kullanan Kılıçdaroğlu'nun "kamu görevlisine karşı hakaret" suçunu işlediği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığının yanı sıra bazı valilerin de söz konusu ifade nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Kemal Kılıçdaroğlu
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