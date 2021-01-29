Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 16:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir balıkçının önünde durarak esnaf ile sohbet etti. Balıkçıdan balık alan Erdoğan, ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çengelköy'de ilerlerken makam aracından el sallayarak vatandaşları selamladı.
Erdoğan, daha sonra bir balıkçının önünde makam aracını durdurarak esnaf ile bir süre sohbet etti.
Balıkçıdan lagos balığı alan Erdoğan, ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 16:26
- 16:14
- 16:12
- 16:25
- 16:27
Sıradaki Haber
İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na "militan" ifadeleri için suç duyurusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz