Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çengelköy'de ilerlerken makam aracından el sallayarak vatandaşları selamladı.

Erdoğan, daha sonra bir balıkçının önünde makam aracını durdurarak esnaf ile bir süre sohbet etti.

Balıkçıdan lagos balığı alan Erdoğan, ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.