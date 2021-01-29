19 Aralık 2016’da Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a düzenlenen suikast ile ilgili aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 7’si tutuklu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Şahin Söğüt, Vehbi Kürşad Akalın ile tutuksuz sanıklar ve bazı sanık avukatları hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Mahkeme, savcının mütalaasına karşı savunmasını yapmayan sanıklardan Şahin Söğüt ve avukatı Adem Kaplan’ın savunmalarını aldı. Sanık Vehbi Kürşad Akalın’ın avukatı Ayten İzmirli ise savunması için süre talep etti.

Duruşma ertelendi

Diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel, Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş ve Salih Yılmaz tahliye yönünden beyanda bulundu.

Savunmasını yapmayan sanık Vehbi Kürşat Akalın’ın avukatının süre talebini kabul eden mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.



