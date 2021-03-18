MSB'den yapılan açıklamaya göre, Mardin/Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan 5 kişi yakalandı.

Yapılan incelemelerde, yakalanan şahıslardan 1'inin terör örgütü PKK/YPG mensubu olduğu tespit edildi.

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/y5bH07p10d