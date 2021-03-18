Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i terörist 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişinin Mardin/Kızıltepe'de yakalandığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Mardin/Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan 5 kişi yakalandı.
Yapılan incelemelerde, yakalanan şahıslardan 1'inin terör örgütü PKK/YPG mensubu olduğu tespit edildi.
Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/y5bH07p10d— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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