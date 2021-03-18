Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangına ilişkin açıklama yaptı.

Devletin milletin emrinde olduğunu söyleyen Kurum, şu açıklamayı yaptı:

"Artvin Dereiçi köyünde evleri yanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Devletimiz milletimizin emrindedir. Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız."