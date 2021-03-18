İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke içindeki terörist sayısının 300’ün altına indiğini söyledi.

Bakan Soylu, teslim olan teröristlerin sayısının, katılanların 5 katı olduğu bilgisini vererek, "Operasyonlarda yılbaşından bu yana 121 terörist etkisiz hale getirildi. 1’i bu sabah toplam 26 terör eylemini engelledik" dedi.

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