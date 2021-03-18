40 metre uzunluğunda, 7 buçuk metre genişliğindeki Nusrat mayın gemisi, mayın dökme gemisi olarak inşa edilmişti.

Geminin dar alanlardaki manevra yeteneği yüksekti. Az su çektiği için de mayınlı alanlarda rahatça dolaşabiliyordu.

Düşmana boğazı dar etti

Eldeki son 26 mayını Çanakkale Boğazı'na döşedi. Düşmanın en önemli gemilerini denizin serin sularına gömerek tarih yazdı. Çanakkale Zaferi'nin simgelerinden oldu.

Müzeye dönüştürüldü

Nusrat Mayın Gemisi'nin 1955 yılında Çanakkale’deki görevi sona erdi. Onlarca yıl kaderine terk edilen gemi için sevindirici gelişme 2003'te yaşandı. Gemi, çürümekten kurtarılarak restore edildi. Bu önemli tarihi miras müzeye dönüştürüldü.

Tarih şuuruna hizmet ediyor

Nusrat Mayın Gemisi Çanakkale Savaşı'nda görev yaparak bir ülkenin kaderini değiştirdi. Bu tarihi gemi Mersin'in Tarsus ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemini anlatan bir müze olarak sergileniyor.



Geminin üst kısmında temsili mayınlar yer alıyor. Düşman gemilerini Çanakkale Boğazı'nın derin sularına gömen mayınlar hatırlatılıyor ziyaretçilere.

Bal mumu heykeller de var

Alt bölümünde ise Çanakkale kahramanlarının bal mumu heykelleri ile üç boyutlu görseller sergileniyor.

Tarihi yolculuğa çıkmak isteyenler zaferin 106. yılında bu tarihi mirası ziyaret ediyor.

Haber: Fatma Er

Kamera: Çağlar Öztürk