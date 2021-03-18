Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı ülkelerin TBMM’deki gelişmelere ilişkin açıklamalarının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı belirtildi.

Açıklamada, hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüyle uyumlu bir şekilde, söz konusu kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle düştüğü belirtildi.

Sürecin, başka parlamentolarda da görüldüğü gibi hukuk kurallarının uygulanmasından ibaret olduğu aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ise, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde, beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle, HDP’nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine dava açmıştır.”

“Yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz”

“Bu süreçte herkes Anayasa Mahkemesinin vereceği kararı beklemek durumundadır. Devam eden hukuk süreciyle ilgili yorum yapmak hukuka müdahaledir.

Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarındandır. Bununla birlikte, faaliyetlerini evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmeleri esastır.

Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz.”

