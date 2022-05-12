Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 14:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı geçişe geçit yok: 1'i DEAŞ mensubu 11 şahıs yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelesi sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsın yakalandığını duyurdu.
Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: DEAŞ Sınır Güvenliği Suriye
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