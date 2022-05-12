Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 11:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri yarın sona eriyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri yarın saat 23.59'da sona erecek.
Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri yarın gece yarısı sona eriyor.
Tercih yapmamış adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercihlerini yapabilecek.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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