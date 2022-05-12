Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 11:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröre ve teröristle geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristin komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
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