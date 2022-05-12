Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröre ve teröristle geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristin komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.