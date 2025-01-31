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Gündem
TRT Haber 31.01.2025 05:50

Yarıyıl tatili sona eriyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona eriyor. Okullarda 2. dönem ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Yarıyıl tatili sona eriyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte okulların kapanış tarihleri ve tatil süreleri paylaşılmıştı.

MEB takvimine göre, 20 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

Yarıyıl tatilinde öğrenciler tatilde dinlendiler, okul zamanı fırsat bulamadıkları etkinlikleri yaptılar.

Yarıyıl tatili sona eriyor

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili:20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025

20 Haziran 2025: Okulların kapanışı

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