'Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul’dan 125 bin başvuru

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Ümraniye Atakent Mahallesi'nde düzenlenen kentsel dönüşüm toplantısında yaptığı konuşmada, Ümraniye ve İstanbul'u güçlü ve dirençli yapılara sahip bir hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

"İstanbul'da 1,5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm" ve "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyalarına işaret ederek son başvuru rakamlarını paylaşan Kurum, "Şu anda İstanbul'da bu yüzyılın dönüşümüne 611 bin bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 125 bine ulaştı. Yani daha şimdiden 2 milyon 500 bin vatandaşımızın hayatı değişmeye başladı.

"İstanbullu hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak"

Ümraniyeli kardeşlerimiz de bu kampanyamıza yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Size söz veriyoruz. İstanbullu hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak. Hiçbir gencimiz afetlere karşı kendini güvensiz hissetmeyecek. Hiçbir annemiz, babamız yastığa başını tedirgin bir şekilde koymayacak." ifadelerini kullandı.