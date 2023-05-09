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TRT Haber 09.05.2023 17:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışında rekor bir katılım oranına ulaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında oy kullanan seçmene seslenerek, "Bu seçimlerde sizler sayesinde, yurt dışında rekor bir katılım sayısına ve oranına ulaştık. Engelleme çabalarına, bölücülerin saldırılarına rağmen özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışında rekor bir katılım oranına ulaştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün itibarıyla yaşadığı ülkelerde oy verme işlemi tamamlanan yurt dışındaki vatandaşlara sosyal medyadan seslendi.


Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bu seçimlerde sizler sayesinde, yurt dışında rekor bir katılım sayısına ve oranına ulaştık. Engelleme çabalarına, bölücülerin saldırılarına rağmen özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Havalimanları ve gümrük kapılarındaki oy verme işlemleri 14 Mayıs’a kadar devam edecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız, 14 Mayıs günü sandık kapanma saatine kadar oylarını buralarda kullanabilecekler.

Yurt dışındaki tüm kardeşlerimi son ana kadar bu demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğimize inanıyorum.

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