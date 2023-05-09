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Gündem
AA 09.05.2023 17:20

Akşener: İktidar olursak 11 bin köy okuluna 100 bin öğretmen atayacağız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidar olmaları halinde açacakları 11 bin köy okuluna 100 bin öğretmen atayacaklarını, sonrasında ise 150 bin öğretmen daha tayin edeceklerini açıkladı.

Akşener: İktidar olursak 11 bin köy okuluna 100 bin öğretmen atayacağız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince Giresun Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Akşener, iktidar olmaları halinde açacakları 11 bin köy okuluna 100 bin öğretmen atayacaklarını, sonrasında ise 150 bin öğretmen daha tayin edeceklerini söyledi.

Ziraat mühendisi ve veterinerleri köylere tayin edeceklerini belirten Akşener, "Teknikerleri tayin edeceğiz, tarımı canlandıracağız. 100 yıllık fındık bahçelerinin verimi düştü onların gençleştirilmesi için çiftçimizle el ele yapılan çalışmalarda onları biz üstleneceğiz ve sizin fındık bahçelerinizi gençleştireceğiz" diye konuştu.

Akşener, fındık fiyatına da değinerek, "Fındığa 4 doların aşağısında asla bir fiyat verilmeyecek, Ferrero'nun elinde oyuncak olmaktan fındık çıkarılacak" ifadelerini kullandı.

Seçimin, parlamenter sistemin konuşulacağı son seçim olduğunun altını çizen Akşener, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz, yargı serbest kalacak, bağımsız olacak. Hukukun üstünlüğü, ifade... Nefes alacak şu gençler, umutları yeniden yeşerecek ve sonuç itibariyle israf son bulacak. Hakkaniyetsizlik ortadan kalkacak, harama el uzatmak ortadan kalkacak, hırsızlık, arsızlık, çalma, çaldırma işlemi bitecek. Bunun tersi olduğunda bir daha asla ve kata Başkanlık sistemi üzerinden onun dışında bir şey konuşulamayacak bir seçime gidecek."

Akşener, AK Parti ve MHP seçmenine çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"En fazla AK Partili olan, en fazla Sayın Erdoğan'ı seven bütün kardeşlerime benim gerçekten samimi tavsiyem şudur, 13. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na oylarını istiyorum, İyi Parti'ye oylarını istiyorum, çünkü Sayın Erdoğan seçilse dahi bir daha 5 sene sonra seçilemez. Ondan sonra bu ucube sistemin ortadan kalkması için herhangi bir konu söz konusu olamayacak ve yıllardır nefret ettiğimiz bu rövanş sisteminin dibine inilecek."

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Giresun İyi Parti Meral Akşener
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