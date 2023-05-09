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Gündem
AA 09.05.2023 16:07

Bakan Kirişci: İHA'ların yangınla mücadelesinde ilk ülkeyiz Avrupa'da

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırıkkale'de tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: İHA'ların yangınla mücadelesinde ilk ülkeyiz Avrupa'da. Dünyada da Amerika'dan sonra 2. sıradayız. Ormanlarımızı adeta 776 kuleden sürekli 7/24 takip ediyoruz.

Bakan Kirişci: İHA'ların yangınla mücadelesinde ilk ülkeyiz Avrupa'da
[Fotograf: AA]

Çeşitli programlara katılmak için Kırıkkale'ye gelen Bakan Kirişci, Kırıkkale Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda, Türkiye'nin tarımsal ihracatta dünyada söz sahibi olduğunu söyledi.

Kirişci, Türkiye'nin tarımda 30 milyar dolarlık ihracatının olduğunu, bu başarının durup dururken elde edilmediğini, üreticinin katkısıyla olduğunu ifade etti.

Vahit Kirşçi Kırıkkale'de tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi[Vahit Kirşçi Kırıkkale'de tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi]

"1170 tarım ve gıda coğrafi işareti tescil edildi"

Üreticileri koruma konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Kirişci, "Tabii ki tarımda markalaşma da önemli. 26 yılda Türkiye'de 1170 tarım ve gıda coğrafi işareti tescil edilmişken bunun 1159'unun yani 11'i dışındakilerin tamamının 21 yılda tescil edildiğini de özellikle belirtmek isterim. Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescilli 9 ürünümüz var" diye konuştu.

"Dünyada da Amerika'dan sonra 2. sıradayız"

Orman yangınlarıyla ilgili konuşan Kirişci, şunları söyledi:

"Özellikle orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere 21 uçağımız var. Şu anda kendi envanterimize kayıtlı kiralama değil, kendi mülkümüz. 3 tane helikopterimiz toplamda da 75 yangın helikopterimiz ve 8 İHA ile bir hava filosu kurduğumuzu, orman yangınlarıyla mücadele konusunda da 4 bin 981 kara aracımız var, arazözdür, ilk müdahale aracıdır, greyderdir, dozerdir vesaire."

"İHA'ların yangınla mücadelesinde ilk ülkeyiz Avrupa'da" diyen Kirişçci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada da Amerika'dan sonra 2. sıradayız. Ormanlarımızı adeta 776 kuleden sürekli 7/24 takip ediyoruz. Bunların 184'ü akıllı kule. İnsan olmadan da oradan o bilgileri toplamamız mümkün."

Kirişci, kırsalda her bir ailenin evine asgari ücret girmesini sağlayacaklarını söyledi.

"Kırsaldan kente göçü önleme konusunda önemli bir adım" 

Vahit Kirişci, her aileden bir kişinin mutlaka sosyal güvenceye sahip olmasını temin edeceklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ve böylelikle de kırsaldan kente göçü önleme konusunda önemli bir adım olacak. Bunu da 'akıllı köy' projesiyle gerçekleştireceğiz. Akıllı köy konseptine uygun ev sahibi olmak isteyen her bir köy sakininin de ilk evim projesinde olduğu şartlarda ev edinmelerini gerçekleştireceğiz. Şayet kendi evi var ama kırsala uygun hale getirilsin istiyor, onlara da özel finans sağlayarak bu binaların, yapıların değişim ve dönüşümünü gerçekleştireceğiz."

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