Ankara'da bir süredir tedavi gören Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu yaşamını yitirdi.

1984 yılında Yargıtay üyesi olan Kanadoğlu, iki kez Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

21 Ocak 2001 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. 2003'te yaş haddinden emekliye ayrıldı.

Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi'nde Fazilet Partisi'nin ve Halkın Demokrasi Partisi'nin kapatılması istemiyle açılan davalarda süreci yürütmüştü.

'367' görüşünü ortaya atmıştı

Kanadoğlu ayrıca 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Anayasa'nın 102'nci maddesine göre Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gereken nitelikli çoğunluk olan 367 oyun, sadece karar yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğunu öne sürmüştü.

Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs kararıyla 367 iddiasını kabul ederek yapılan birinci tur oylamayı iptal etmişti.

Kanadoğlu, yarın Ankara'da kılınacak cenaze namazının ardından perşembe günü Balıkesir Ayvalık'ta defnedilecek.