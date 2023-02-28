Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve faaliyetleri yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile geldiği Afşin'de yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, çocuklarla sohbet etti, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, evi yıkılan bir depremzede, "Evim tamamen yıkıldı, tek umudumuz sizin evlerimizi yapmanız, başka umudumuz yok. Yapacak durumumuz da yok, maddi durumumuz belli. Sizden çok umudumuz var" dedi.

[Fotoğraf: AA]