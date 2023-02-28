Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afşin'deki çadır kentte depremzedelerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki çadır kenti ziyaret etti, depremzedelerle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve faaliyetleri yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile geldiği Afşin'de yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, çocuklarla sohbet etti, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.
[Fotoğraf: AA]
Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, evi yıkılan bir depremzede, "Evim tamamen yıkıldı, tek umudumuz sizin evlerimizi yapmanız, başka umudumuz yok. Yapacak durumumuz da yok, maddi durumumuz belli. Sizden çok umudumuz var" dedi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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