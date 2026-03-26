Gündem
AA 26.03.2026 16:49

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen ilk isim Mehmet Arı oldu

Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Üyesi Mehmet Arı seçildi.

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen ilk isim Mehmet Arı oldu

YSK Başkanı Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin ocak ayında dolması nedeniyle, Yargıtay ve Danıştay'da seçim süreci başlatılmış, Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine 3 kişi belirlenmişti.

Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyenin belirlenmesi için de 19 Ocak'ta seçimlere başlanmıştı.

Yargıtay Genel Kurulunca, bugün yapılan seçimde 169 oy alan Mehmet Arı, YSK üyeliğine seçildi.

Yargıtay kontenjanından seçilecek diğer 2 üyenin belirlenmesi için seçim süreci devam edecek.

Yeni üyeler belirlenene kadar eski üyeler görevde

Yargıtay'dan seçilecek diğer üyelerin de belirlenmesinin ardından YSK'nin yeni üyeleri yemin ederek görevlerine başlayacak. Yeni adaylar seçilene kadar mevcut üyeler görevini sürdürecek.

Yemin töreninin ardından, görev süresi devam eden üyeler ile yeni seçilen 6 üye arasında YSK başkanı seçimi yapılacak.

Gizli oyla gerçekleştirilecek seçimde en fazla oy alan üye, YSK'nin yeni başkanı olacak.

Yeni üyeler de başkan adayı olabilecek.

ETİKETLER
Yargıtay YSK
SON HABERLER
18:15
Tahran'dan ABD teklifine yanıt: Savaşın tekrarlanmaması garanti altına alınmalı
17:48
İran, ABD-İsrail saldırılarında can kaybının 1937'ye yükseldiğini duyurdu
17:44
AB Snapchat hakkında soruşturma başlattı
17:42
Epstein'in Norveç bağlantılarına ilişkin ülkede son 20 yılda görev yapmış dışişleri bakanları ifade verecek
17:40
Putin: Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçları öngörülemez
17:36
Lübnan resmi haber ajansı: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine fosfor bombasıyla saldırdı
Gazze'de su krizi devam ediyor
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
