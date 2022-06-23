Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale ederken, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Yangında zarar gören ormanlık alanlar ise havadan görüntülendi.

27 helikopter, 14 amfibik uçak hava desteği veriyor

Söndürme çalışmalarına 27 helikopter, 14 amfibik uçak havadan destek veriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, bugün sıcaklığın en yüksek 34 derece, rüzgarın hızının saatte 22 km, nem oranının ise yüzde 36olması tahmin ediliyor.

274 kişi tahliye edildi

Yangın nedeniyle 103 haneden 274 kişi tahliye edildi. 83 hayvan ve 52 araç tahliyesi de sorunsuz tamamlandı.

Tahliye edilen vatandaşların bir bölümü İçmeler Uygulama Oteli'nde misafir ediliyor.

7 kişi dumandan etkilendi

SAKOM’dan alınan bilgiye göre yangın nedeniyle 7 kişi dumandan etkilendi. 3 kişinin hastanede tedavileri devam ediyor.

Bölgede yürütülen çalışmalara bugün 2 bin 851 personel, 815 araç katılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor.