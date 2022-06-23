Ankara, İngiltere'den iki önemli bakanı ağırlıyor. Hem dışişleri hem de savunma bakanı çantalarında önemli konu başlıklarıyla Türkiye'ye ziyarette bulunuyor.



Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Tahıl koridoru diplomasisi



Ukrayna tahılının uluslar arası pazarlara ulaştırılabilmesi çabaları gündemin ilk sırasında.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konular da değerlendiriliyor.

Birleşik Krallık Savunma Bakanı ve Akar da görüşecek



Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ise mevkidaşı Hulusi Akar ile görüşecek. Ben Wallece, Hulusi Akar tarafından resmi törenle karşılanacak.

Akar, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında mevkidaşı ile bir hafta önce görüşmüştü.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İngiliz mevkidaşı ile yapacağı görüşmenin ana gündeminde tahıl koridoru var.



İki isim önce baş başa daha sonra heyetler arası görüşmelere katılacak. Ukrayna’daki gelişmelerin yanı sıra savunma sanayiinde iş birliği ve ikili ilişkiler masada olacak.