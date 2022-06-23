Diyarbakır Lice'nin Göçer Mahallesi kırsalında icra edilen "Eren Abluka-18 Şehit Jandarma Onbaşı Doğan Dağcı Operasyonu"nda teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan yaralandı.

Yaralılardan Arduç, sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, İçen, sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Teröristlerin tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye JÖH ve komando birlikleri sevk edildi.