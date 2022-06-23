Ziyaretler art arda gerçekleşecek. Ankara, İngiltere'den iki önemli bakanı ağırlayacak.

Hem dışişleri hem de savunma bakanı çantalarında önemli konu başlıklarıyla Türkiye'ye geliyor.

Çavuşoğlu ve Truss'tan "tahıl koridoru" diplomasisi

İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss'ın görüşme adresi Dışişleri Bakanlığı...

Truss, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara ulaştırılabilmesi çabaları gündemin ilk sırasında...



İki ülke ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konular da değerlendirilecek.

Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace'ı resmi törenle karşılayacak

İngiltere'de gelecek bir diğer önemli isim; Savunma Bakanı Ben Wallace...

Akar, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında mevkidaşı ile bir hafta önce görüşmüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İngiliz mevkidaşı ile yapacağı görüşmenin ana gündeminde tahıl koridoru var.

Ben Wallece, Hulusi Akar tarafından resmi törenle karşılanacak. İki isim önce baş başa daha sonra heyetler arası görüşmelere katılacak.

Ukrayna’daki gelişmelerin yanı sıra savunma sanayiinde iş birliği ve ikili ilişkiler masada olacak.