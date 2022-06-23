Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 00:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti'den temmuz zamlarıyla ilgili açıklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Temmuz ayında işçi emeklilerimiz de dahil olmak üzere yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Biraz eksik, biraz fazla olabilir" dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, bir televizyon kanalında katıldığı söyleşide, ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş, milyonlarca emeklinin merak ettiği temmuz zamlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Temmuz ayında işçi emeklilerimiz de dahil olmak üzere öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Biraz eksik, biraz fazla olabilir."
Enflasyonu orta vadede düşürmeyi hedeflediklerini belirten Kurtulmuş, "Bu yaz aylarıyla birlikte bir rahatlamayı, ondan sonraki dönemde baz etkisiyle daha kalıcı bir rahatlamayı hissedeceğiz" dedi.
Etiketler: AK Parti Enflasyon Numan Kurtulmuş
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