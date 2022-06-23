Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Karadeniz'deki tahıl koridoru için Türkiye olarak yapıcı bir rol üstleniyoruz. Rusya'dan İstanbul'da planlanan toplantı için olumlu cevap veriyoruz.

Ukrayna tahılının veya herhangi ürünün Rusya ve başka ülke tarafından alınıp illegal şekilde satılmasına da karşıyız. Türkiye olarak bize gelmesine de müsaade etmeyiz.

İstanbul'da eğer anlaşma olursa bir kontrol merkezi ve Ukrayna karasularının hemen dışında bir güvenli bölge kurulacak.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

İsveç ve Finlandiya'dan heyetler geldi biz beklentilerimizi yazılı olarak kendileriyle paylaştık. İbrahim Bey ve Sedat Bey NATO'dan beklentilerimizi açıkça söyledi. Bu iki ülke müttefik olmak istiyorsa NATO içinde güvenlik endişelerini karşılamalıdır. Özellikle NATO Zirvesi'nde terörizme odaklanacak bir oturum düzenlenmesini önemli buluyoruz.