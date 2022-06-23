İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde Ankara önemli bir konuğu ağırlayacak. 16 yılın ardından İsrail'den Türkiye'ye ilk kez Dışişleri Bakanı düzeyinde ziyaret gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek. Karşılıklı büyükelçi ataması gündemin ilk başlıklarından olacak.

"En önemli mesele ilk olarak diplomatik temsil seviyesinin yükseltilmesi"

Ziyareti değerlendiren ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, "En önemli mesele ilk olarak diplomatik temsil seviyesinin yükseltilmesi. Taraflar, pozitif gündem üzerinden ilişkileri normalleştirmek, iyileşen iyi ilişkiler sonrasında oluşan güven ortamı ile birlikte sorun alanlarının da daha rahat çözüleceği şeklinde bir yaklaşıma sahipler" dedi.

"Bölgede güvenlik alanında da iş birliği ihtiyacı ortaya çıktı"

Ekonomiden güvenliğe, her alanda iş birliğinin geliştirilmesi olanakları değerlendirilecek.

Orhan, iki ülkenin sadece ekonomi ve enerji alanında değil, güvenlik alanında da bölgede ortak pozisyonlara sahip olduğu Suriye gibi meseleler söz konusu güvenlik alanında da iş birliği ihtiyacı ortaya çıktığını söyledi.

"İsrail gazının Avrupa’ya taşınması için Türkiye önemli alternatif"

Peki normalleşme süreci Doğu Akdeniz'de yeni bir yetki anlaşması getirebilir mi?

Orhan, şunları söyledi:

"İsrail'in şu anda kendi deniz yetki alanlarında zengin doğalgaz kaynakları bulunmuştur. Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa'ya yeni kaynaklar alternatif kaynaklar arayışı içerisinde bunun için de tek alternatif yolun Türkiye üzerinden olduğu anlaşılıyor. Bu da tabii iki ülke arasında açısından ortak bir çıkar alanı."