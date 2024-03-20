Yalçın: Reklam üzerinden belediyecilik iki şehre 5 yıl kaybettirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, TRT Haber yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

İstanbul'un son 5 yılda gerekli hizmeti almadığını söyleyen Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini hatırlamamasını eleştirdi.

"Dönüp baktığımızda maalesef beş yıl boyunca kentsel dönüşüm anlamında İstanbul gerekli hizmeti almamış. Bugün bakıyoruz bütün rakamlara 5 yılın içerisinde sadece 3 bin civarında konut dönüştürülmüş. İstanbul'daki belediye başkanının 5 yıldır İstanbul'la hiçbir alakası olmadığını toplumda herkes çok net biliyor. Çok temel meseleler sorulduğunda hatırlamıyorum diyor. 5 yıl içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi temelini atıp bitirdiği kendisinin başlayıp bitirdiği 1 metrelik bile metro yok."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın: İstanbul'un depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor. Bizim birinci önceliğimiz güvenli İstanbul. Bunu bir ulusal güvenlik meselesi olarak görüyoruz. pic.twitter.com/jqptLutWHI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 20, 2024

"Herkes birbirinin üzerine atmaya çalışıyor, masum hikaye çıkmaz"

Yalçın, CHP İstanbul İl Başkanlığında kaydedildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerini değerlendirdi.

"İstanbul’daki belediyenin parası bir şekilde ya CHP’nin üzerine geçirilmiş il başkanlığı satın alınmış ya da daha karanlık işler yapılmış. Yani buradan asla masum bir hikaye çıkmaz. O yüzden de herkes birbirinin üzerine atmaya çalışıyor."

"İmamoğlu ve Yavaş'ın hayalleri yok"

Yalçın, İstanbul ve Ankara'da mevcut belediye başkanlarının 2 şehir için hayalleri olmadığını söyledi.

"Ankara'nın kaybettiği 5 yıl içerisinde trafik nereden nereye geldi. Eğer iş yapmak yerine eğer faaliyet yapmak yerine sadece ve sadece reklam üzerinden belediyecilik yaparsanız Ankara'ya, İstanbul'a bir 5 yıl kaybettirdiniz. Bir 5 yıl daha kaybettirmek istiyorlar."

"Emeklilerin sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapıyoruz"

Yalçın, emeklilerle ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Emeklilerin yaşadığı sorunların farkındayız. Cumhurbaşkanımız 2024 yılını 'Emekliler Yılı' olarak ilan etti. Yani bu ne demek biliyor musunuz, en kısa sürede en mümkün olan sürede emeklilerin yaşadığı sorunun farkındayız ve bunu en kısa süre içerisinde çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sorunların çözümü adına en kısa sürede gerekenler yapılacak."