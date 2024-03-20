Altınok: Projelerimizle emeklilere ayda 12-13 bin lira destek olacağız

Turgut Altınok, Altındağ'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı toplantıda Beşikkaya Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Program öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altınok, emeklilere yönelik iyileşmeye ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Bütçe imkanları doğrultusunda emeklilerimize yapılacakları Cumhurbaşkanı'mız defaatle söyledi. Biz emeklilerimize 15 Nisan'da 5 bin lira vereceğiz. Suyu yüzde 50 indireceğiz. Emeklilerimiz de yararlanacak. 400 lira değil 2500 lira vereceğiz Ankarakart. İsteyen etini, sütünü, bakkaldan, manavdan ne varsa alsın. Doğal gaz desteğini de 500 liradan 1000 liraya çıkaracağız. Dolayısıyla 8 bin lira gibi yine emeklilerimize her ay bir desteğimiz olacak. 31 Mart'tan sonra Ankara'da bütün emeklilerimize, 18 yaş altı ve üniversite öğrencilerimize de ulaşım ücretsiz olacak. Bunların parasını biz vereceğiz. Baktığımız zaman emeklimizin bütçesine aylık 12-13 bin lira bir katkımız olacak. Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyeceğiz."

Altınok, Antalya'da 600 konutunun olduğu iddiasına ilişkin soruya, "Onu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a Londra'da daireyi nasıl, hangi parayla aldığını sorsunlar. Babadan kalan daha önceki mal varlığını söylüyorum. Bu mal varlığını bana değil de belediye başkanı olduktan sonra zengin olanlara sorun" yanıtı verdi.

Turgut Altınok, daha sonra basına kapalı gerçekleşen programda Beşikkaya Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Altınok, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Altındağ Kültür Sarayında düzenlenen iftar programında konuşan Altınok, şehit ailelerine vatanın, milletin, ülkenin ve devletin vefa borcu olduğunu belirtti.

Altınok, kahraman şehitleri rahmet ve minnetle anarak, "Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır" dedi.

Şehit yakınlarına sosyal tesis vaadi

31 Mart'taki seçimde kendisinin kazanması halinde, şehitler için bir otel ve sosyal tesis yapacağı vaadinde bulunan Altınok, Ankara'ya gelen bütün şehit yakınlarının burada kalacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Altınok, şehit mezarlıklarının belediye tarafından temizlenmediğini savundu. Cebeci ve Karşıyaka şehitliklerini pırıl pırıl hale getireceğini söyleyen Altınok, şehit mezarlıklarının bir cennet bahçesi olduğunu, bu hizmetin de bir şeref olduğunu kaydetti.

İftar programına, Ankara milletvekilleri Vedat Bilgin, Osman Gökçek, Kurtcan Çelebi, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan da katıldı.