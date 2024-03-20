İletişim Başkanlığı: Gazzeli sivillere Filistinli kişiler ateş açtı iddiası doğru değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan iddiaları değerlendiriyor. Gerçek dışı paylaşımlar, kanıtlarıyla çürütülüyor.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in ve İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarındaki "Gazzeli sivillere Filistinli silahlı kişiler tarafından ateş açıldığı" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütünün, İsrail resmi kaynaklarının iddialarının aksine görüntülerin, katliamın yaşandığı Kuveyt Meydanı bölgesinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kayda geçtiğini belirlediğine işaret edildi.

"Dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz"

Ayrıca görüntülerdeki kişinin sivilleri, İsrail askeri araçlarının konuşlandığı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Kuveyt Meydanı'nda yardımlara eşlik eden ekiplere saldırıları sonucu 23 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştır. Saldırı sonucu hayatını kaybeden kişilerin birçoğunun cesedi incelenmiş, incelemeler sonucunda İsrail güçlerinin yaygın olarak kullandığı 5,56x45 milimetrelik NATO mermileri tarafından vuruldukları belirlenmiştir.

İsrail devletinin ve İsrail Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Gazzeli sivillere Kuveyt Meydanı yakınında Filistinli silahlı kişiler tarafından ateş açıldı' iddiası doğru değildir. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 30 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Göç İdaresi Başkanlığının, İstanbul’da geçici görevli personelinin konakladığı eski öğrenci yurdu, bir Filistin derneğine verileceği gerekçesiyle boşaltıldı" iddiasının doğru olmadığını da belirtti.

Öğrenci yurdunun, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünün kullanımına tahsis edildiği, 31 Aralık 2023'te tahsisin süresinin dolduğu ifade edildi.

Göç İdaresi Başkanlığına ait merkezlerin yapımının tamamlanmasının ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğünden tahsisli binanın boşaltıldığına dikkat çekildi.