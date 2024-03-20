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Gündem
AA 20.03.2024 21:16

Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e tepki: Korkunun ecele faydası yok

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, açıklamalarıyla kendisini hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Korkunun ecele faydası yok. Sayın Özel, CHP tarihinin en kısa genel başkanı olarak kalacağı korkusuyla herhalde son dönemde böyle bir yola girmektedir" sözleriyle tepki gösterdi.

Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e tepki: Korkunun ecele faydası yok

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından İZTO binasında düzenlenen sohbet toplantısına katıldı.

Konuşmasında, şehrin ekonomik kalkınmasına yönelik stratejileri hakkında bilgi veren Dağ, kentin trafik sorununu bitirmeyi öngördüklerini söyledi.

Seçilmeleri halinde yeni çevre yolunu İzmir'e kazandıracaklarını dile getiren Dağ, bu yolun, 9 bağlantı yoluyla şehir merkezine bağlanacağını belirtti.

Toplam 16 köprülü kavşak, altgeçit ve alternatif yollarla şehir merkezinde akıcı trafik sağlayacaklarını anlatan Dağ, Körfez Geçişi Projesi ile Çiğli ve Balçova arasının 5 dakikaya ineceğini, bu hat üzerinde bir raylı sistemi de hizmete almayı vadettiklerini bildirdi.

Dağ, kentin ekonomik kalkınmasında bilişim, yenilenebilir enerji ve turizmi stratejik alan olarak belirlediklerini ifade etti.

"Özgür Özel'in son derece panik halinde olduğunu görüyorum"

Bu yola çıkarken günlük siyasi tartışmaların içinde bulunmayacaklarını söylediklerini ancak bir konuya temas etmenin zaruri hale geldiğini belirten Dağ, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son derece panik halinde olduğunu görüyorum. İzmir'deki programlarında ya da televizyon ve gazetelere çıktığında sürekli bizimle ilgili bazı söz ve ifadeleri oluyor. Bir genel başkanın İzmir'deki bir aday hakkında bu kadar konuşmasını manidar buluyorum. Konuşmakla da yetinmiyor, milyonlarca hemşehrime mesaj atarak şahsımızla ilgili alakasız ifadeler kullanıyor.

Şunu net bir şekilde ifade edeyim ki korkunun ecele faydası yok. Korkusu, yakın geçmişte kazanmış olduğu genel başkanlık koltuğunu başka birine kaptırmak herhalde. Bunun yanında çantada keklik gördükleri İzmir'de durumun çok da iyi gitmediğinin farkındalar. Sayın Özel'e şunu söylemek istiyorum, bu şehre dayatma yapmayın. Bu şehir dayatmayı kabul etmez. Büyükşehir ve 30 ilçeyi 'Ben yaptım oldu.' anlayışıyla adaylaştırırsanız ben de İzmirli olarak buna sonuna kadar isyan ederim. 31 Mart'ta da İzmirlilerin bu isyanıma omuz vereceğinden hiç şüphe yok. Sayın Özel, CHP tarihinin en kısa süre görevde kalan genel başkanı olarak kalacağı korkusuyla herhalde son dönemde böyle bir yola girdi. Biz İzmir'de gayet güzel bir süreç yürütüyoruz."

Toplantıya, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

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