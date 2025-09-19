Çok Bulutlu 17ºC Ankara
Gündem
İHA 19.09.2025 11:07

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 7 zanlı gözaltına alındı. AK Parti Parti Merkez Yürütme Kurulu, Sungur'un tedbirli olarak partiden ihracı talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi.

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda, Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Parti Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Sungur'un tedbirli olarak partiden ihracı talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi. 

Olay

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. F.M. Ş.A. ve M.Ç. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Eski Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

Kırıkkale
