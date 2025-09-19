Yangında hayatını kaybeden orman gönüllülerine 'şehit' statüsü

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle "gönüllü" tanımı, "orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü" olarak değiştirildi, yönetmeliğe "diğer gönüllü" tanımı eklendi.

Bu kapsamda orman yangını gönüllüleri dışındaki, AFAD ve Türk Kızılay gibi organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllüler ve yakınları da Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun çerçevesindeki haklardan 1 Ocak 2025 itibarıyla faydalanabilecek.

Düzenlemeyle bu yıl orman yangınlarıyla mücadele sırasında orman işçileri ve orman gönüllülerinin yanı sıra hayatını kaybeden diğer gönüllüler ve vatandaşlar da "şehit" olarak nitelendirilecek.