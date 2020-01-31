Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Wuhan kentinde yaşayan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı dün Kayseri'den Etimesgut Askeri Havaalanı'na geldi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan ve ambulansa dönüştürülen Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağında son hazırlıklar yapıldı.

Sağlık ekipleri ve ekipmanları alan uçak Çin'e hareket etti.

Ambulans uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşları, sağlık ekipleri ve enfeksiyon uzmanları eşliğinde Türkiye'ye getirecek.

Uçak ile 34 Türk vatandaşının yanısıra, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut tahliye edilecek.

Uçak indiğinde de ekipler dahil olmak üzere tüm yolcular Ankara'da hazırlanan bir hastanede 14 gün gözlem altında tutulacak.