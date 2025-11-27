Az Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AFP 27.11.2025 18:05

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u ziyaret etti

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u ziyaret etti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u ziyaret etti

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşen Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile davetlilere hitap etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programların ardından Diyanet İşleri Başkanlığına geçen Papa 14. Leo, burada Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile bir araya geldi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u ziyaret etti

Görüşme, basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hafiz Osman Şahin ve Dr. Hüseyin Hazırlar'ın da yer aldığı belirtildi.

ETİKETLER
Diyanet İşleri Başkanlığı Vatikan Safi Arpaguş
Sıradaki Haber
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:46
Burhanettin Duran: Türkiye barış ve adalet adına aktif sorumluluk alma iradesini gösteriyor
18:40
Putin: Ukrayna yönetimiyle anlaşmalara imza atmanın anlamı yok
17:41
İstanbul'da kültür varlıklarının izinsiz satışını yapan 7 şüpheli yakalandı
17:29
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza
17:04
Lise öğrencileri, otonom araçların yazılım hatalarını tespit eden sistem geliştirdi
16:53
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
Malatya'da deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
Malatya'da deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
FOTO FOKUS
MSB, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi
MSB, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ